Dømt til tre ukers fengsel og 48.000 kroner i bot for promillekjøring og for høy fart

Nyheter

Bakgrunnen for saken er at mannen tidligere i år kjørte bil mellom Stokmarknes og Sortland mens han var påvirket av alkohol.

En måned senere ble vedkommende tatt i en fartskontroll da han kjørte 76, 45 km/t i en 60-sone. Mannen gav en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, ifølge rettspapirene.

Der står det videre å lese at både de subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt. Det var promillekjøringen som ble avgjørende for fastsettingen av straffen.

«Kjøring av bil i alkoholpåvirket tilstand på mer enn 0,5 promille skal gi en straff i form av fengsel. Denne skal være betinget der påvirkningsgraden under kjøringen har vært lavere enn 1,2 promille. Det legges til grunn at siktede hadde en promille på 0,92 på tidspunktet for kjøringen», heter det blant annet i domsavsigelsen.

At kjøreturen hadde foregått over en strekning på ca. 30 km/t, og at den hadde skjedd på hovedferdselsveien mellom Stokmarknes og Sortland, vurderes som skjerpende. Fartsoverskridelsen tillegges også skjerpende vekt.

På den andre siden har siktedes tilståelse forenklet rettergangen og tillegges derfor vekt i formildende retning.

Mannen dømmes til fengsel i 21 dager, i tillegg til en bot på 48.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Fullbyrdelsen av fengselsstraffen utsettes i medhold av straffeloven 34 med en prøvetid på to år.

Han mister også retten til å kjøre motorvogn i en periode på 20 måneder.