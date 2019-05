Markerte veteranplan på frigjøringsdagen

Nyheter

Stasjonsoffiser Stig Bertheussen ved Kystvakta på Sortland åpnet markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2019 med å hilse veteranene på Sortland. Han minnet også om at frigjøringsdagen nå også er de militære veteranenes markeringsdag. Han hilste også til de nye styrkene som nylig ble sendt til Mali på FN-oppdrag samt militært personell i Norges deltakelse i NATO-styrkene.



– Nasjonalt hedrer vi i dag til sammen 16 soldater med utmerkelser, hvorav to får tildelt medaljen for edel dåd. De hedres for deres innsats under Vassdalen-ulykken 5. mars 1986, sa offiseren i sin tale. En tropp med ingeniørsoldater ble tatt av snøskred i ulykken.



Sortlands ordfører, Tove Mette Bjørkmo, holdt en kort tale under et påfølgende arrangement på Kulturfabrikken rett etter markeringen ved krigsminnesmerket.

Hun var innom Norges krigsår mellom 1940 og 1945, og tiden etter at landet fikk friheten tilbake.

– Landet ble frigjort fra en ondskap som er vanskelig å fatte. Det lå igjen dype sår som man ikke ser, og som det gikk generasjoner å lege, sa Tove Mette Bjørkmo til de fremmøtte.

– Samtidig har vi mange veteraner som har sett vold i operasjoner i utlandet, sa hun, og minnet om at våre verdier ikke kommer av seg selv, men at det står en innsats bak og at internasjonalt ansvar for frihet og sikkerhet er viktig.

– Vi har 379 militære veteraner i Vesterålen. På bakgrunn av Regjeringens oppfølgingsplan for veteraner, har Vesterålens kommuner gjennom det interkommunale arbeidet også laget en regional veteranplan. Dette er nå ferdig og skal ut til høring blant veteranene og andre, og skal deretter vedtas av kommunene i regionen. Da vil regionen stå igjen med en felles veteranplan for Vesterålen, kunne Bjørkmo fortelle.