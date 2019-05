Nyheter

Det opplyser Susanne Knutsen i Prestelva Barnehage, som sammen med Linn Moen Lamvik er ansvarlig for ungene i «Skogstrollan», en friluftsavdeling for femåringer. De voksne har vært med på å organisere ryddeaksjonen for «Skogstrollan» i barnehagen.

Onsdag var ungene og plukket søppel i Bjørklundparken i Sortland sentrum. Det meldes om mye søppel og at små miljøagenter nå kan være fornøyde med rene og ryddige forhold i parken.