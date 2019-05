Dette jobber politiet i Nordland med torsdag

Nyheter

Kl. 0638: Trofors: E6 Laksforsen. Nødetatene rykker ut til trafikkulykke. En bil har kjørt av veien. En person i bilen. Bilen skal ha rullet flere ganger før den stanset. Personskader ukjent. Oppdateres her. Politi på tur til ulykken opplyser at det er svært glatt på E6, Mosjøen. Til obs.

Kl. 01:22: Mosjøen: UP har tatt en bilfører som ble målt til å kjøre i 86 i 60 sone. FK tatt i beslag. Forholdet anmeldt.

Kl. 01:19: Bodø: Bodøtunellen. UP har i tidsrommet 2320 til 0100skjult laserkontroll i tunellen. Et fk tatt i beslag, 131 i 80 sone. et ff , 107 i 80 sone. Formålet med kontrollen var å reagere kun på de høyeste hastighetene. Up melder at det kjøres generelt for fort i tunellen. Etter dagens kontroller i tunellen er det grunn til ttro at det vil bli flere kontroller de neste dagene. Til obs.