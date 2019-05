– Vi spiller som et lag og sliter oss til en seier

Nyheter

Trener Kristian Røsnes Hansen i Morild sier til VOL at han er fornøyd med å vinne 2-0 mot Grovfjord.

– Det var mye Hawaii-fotball og stillingskrig. Lagene hadde ballen like mye, og vi var nok litt nervøs underveis. Med 2-0 må vi si oss veldig fornøyd i dag, sier Hansen.

Det var 17-åringen Cosmin Patrascu som slo inn det første målet etter en corner etter 82 minutter på banen. Det andre målet var det Vegard Knutsen (34) som satte mellom målstengene, og det skjedde tre minutter etter det første.

– Det var litt klabb og babb foran mål nummer to, men vi klarte til slutt å sette ballen i mål, sier Kristian Røsnes Hansen.

– Hvordan gikk kampen sett fra ditt ståsted som trener?

– Vi spilte med høye skuldre og klarte ikke å ta ned ballen eller spille vårt spill. Det ble litt oppjaget, men etter hvert går kampen i vår favør. Vi hadde ikke stålkontroll, men burde ha avgjort kampen tidligere.

Første mål

– Og hvordan er stemmingen i leiren etter denne seieren?

– Gutta mener at det er sinnsykt deilig å dra i land det vi kaller en sliteseier. Spillerne sto på og stanget mot motstanderne fram til det 80. minutt. Så får vi full uttelling. Det er en deilig følelse. Spesielt for Cosmin Patrascu var dette moro, ettersom dette var hans første mål for Morilds A-lag.

Favoritt mot Melbo 2

Morild skal møte Melbo 2 på hjemmebane i neste kamp.

– Jeg tenker at vi skal ta tre poeng i denne kampen, der jeg tror jeg må si at vi favoritt. Vi er nå på andreplass på tabellen, men har to lag som kan gå forbi oss. Jeg sier at vi skal være topp tre, noe både spillere og støtteapparatet står på for å klare, sier Morild-treneren.

Første kamp

Under lørdagens kamp mot Grovfjord utmerket Markus Steffensen seg og gjør en god kamp. Han gjorde en god figur under denne første kampen for ham på A-laget.

– Han har spilt høyre bekk og gjør ting riktig. Det er artig å se en unggutt som tråkker til, sier treneren, som er fornøyd med en tre poengs sliteseier.

– Vi spiller som et lag og sliter oss til en seier. Vi knuser dem ikke, men sliter oss til å vinne som et lag.