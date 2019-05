Starter opp med parsell 15 på Hålogalandsveien

Nyheter

Statens vegvesen starter opp igjen med parsell 15 av Hålogalandsveien. Dette melder de på sine nettsider mandag.

Med unntak av parsell 15 ble statlig reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Håloglandsvegen vedtatt 20.07.2017.

Parsell 15 ble tatt ut av planforslaget for å utarbeide en god og framtidsrettet løsning for flyplasskrysset.

– Nå starter vi opp igjen arbeidet med parsellen. Parsellen omfatter en strekning på 9,8 kilometer, fra kommunegrensen mellom Evenes og Skånland til Lakså i Evenes kommune.

Nytt kryss

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard og å korte ned reisetiden, opplyses det.

– Det legges til rette for kryssområder for å koble sammen ny og eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt. Det er behov for å utbedre innkjøring til flyplassen, og rette ut kurvatur. Dette medfører en omlegging av vegen med nytt kryss fra E10, mot Harstad/ Narvik lufthavn.