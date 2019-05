Hurtigruten inngår rekordavtale om biogass

Nyheter

(E24) Innen 2021 skal seks av Hurtigrutens skip bygges om for å kunne driftes på en kombinasjon av store batteripakker, flytende naturgass og biogass.

Nå har selskapet inngått en avtale med Biokraft for levering av biogass til skipene frem til 2027. Den første leveransen vil etter planen skje allerede i 2020.

Avtalen skal være den største for leveranse av biogass i shippingbransjen på verdensbasis noensinne, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Selskapene oppgir ingen kontraktsum, men etter det E24 erfarer er kontrakten Biokraft har skaffet seg i størrelsesorden flere hundre millioner kroner.

– Dette er et stort og viktig skritt for Hurtigruten, for Biokraft, for grønne løsninger i global shipping, og ikke minst for miljøet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Hurtigruten inngår 100-millionersavtale med gründere: Bygger elektriske katamaraner for turister i nord

Kortreist biogass

Avtalen innebærer at hver gang en av Hurtigrutens ombygde skip anløper Trondheim på nordgående rute, vil de fylles med biogass. Gassen vil komme fra Biokrafts anlegg på Skogn i Nord-Trøndelag. Med det blir biogassen også av den kortreiste typen.

– Vi er stolte over å samarbeide med Hurtigruten og ser på dette som et stort steg mot grønn og mer bærekraftig shipping. Det er inspirerende å se at Hurtigruten nok en gang viser at de er verdens grønneste cruiserederi, sier konsernsjef Håvard Wollan i Biokraft.

– Med denne avtalen, er Hurtigruten i praksis rederiet som innfører biogass som drivstoff innen shipping, fortsetter Wollan.

Tilbake i april 2018 inngikk Hurtigruten en milliardavtale med Rolls-Royce om ombyggingen av skipene fra diesel til gass- og batteridrift. Ombyggingen omtales som den største miljøoppgraderingen i rederiets historie.

Organisk avfall

Skipene, som i dag går på diesel, vil få montert to nyutviklede Rolls-Royce Bergen gassmotorer som støttes av batteripakker. Det er skipene MS Nord-Norge, MS Nordlys, MS Nordkapp, MS Kong Harald, MS Richard With og MS Polarlys som nå skal ombygges.

Biogassen produseres blir produsert av organisk avfall fra skogbruk og oppdrettsnæring. Hurtigruten og Biokraft mener Norge har en unik mulighet til å bli store innen biogass som følge av jevn tilgang på organisk avfall fra industriene.

– Norge har lang historie som en av verdens fremste maritime nasjoner og har levd av havet i generasjoner. Men havene våre er under press fra klimaendringer og forurensning. Det jobber vi sammen med dedikerte samarbeidspartnere som Hurtigruten for å snu, sier Wollan i Biokraft.

Skjeldam i Hurtigruten forteller at det andre ser på som søppel, ser de på som ressurser.

– Mens andre rederier bruker billig, forurensende tungolje, kommer våre skip til å bokstavelig bli drevet av naturen. Biogass er det grønneste drivstoffet innenfor shipping. Så dette var et enkelt valg for oss og en kjempefordel for miljøet, sier Skjeldam i Hurtigruten.

Hurtigruten overtar Kleven Verft

Wollan på sin side mener avtalen med Hurtigruten er en banebrytende endring for fremtidens drivstoff i shipping- og cruiseindustrien.

– Avfall kan på en lønnsom måte forvandles til høykvalitets fornybart drivstoff. Det kan drive busser og lastebiler, og – som Hurtigruten viser – også drive cruiseskip. Fra produksjonen av biogass får vi også store mengder fornybar biogjødsel, et viktig tilskudd til en mer bærekraftig matproduksjon, sier Wollan.

I tillegg til ombyggingen av skipene som går langs Norskekysten, har Hurtigruten tidligere bestilt to hybriddrevne ekspedisjonsskip.

Den første i trafikk blir MS Roald Amundsen som starter med et cruise fra Hamburg og oppover utvalgte steder langs Norskekysten i juli i år. Senere vil skipet seile blant annet til østkysten av USA, Grønland, gjennom Nordvestpassasjen og i Karibien.

Neste sommer vil Hurtigruten så lansere søsterskipet MS Fridtjof Nansen. Begge de nye skipene er bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik. Hurtigruten har også bestilt et tredje søsterskip fra det samme verftet.