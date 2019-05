«Naturvernforbundet tilslutter seg klimasøksmålet mot staten»

Nyheter

Klimasøksmålet ble fremmet i 2016, og ble behandlet Oslo tingrett november 2017. I første rettsinstans ble staten frifunnet for oljetildelingene i Barentshavet, hovedsakelig fordi utslippene fra norsk olje som brennes i utlandet ikke ble regnet som Norges ansvar. Samtidig vant saksøkerne frem på at grunnlovens paragraf 112 er en rettighetsparagraf som ansvarliggjør myndighetene. Dommen er anket, og anken høres i Borgarting lagmannsrett 5.november i år.

Saksøkerne i klimasøksmålet er Greenpeace og Natur og Ungdom. Besteforeldrenes Klimaaksjon meldte seg som partshjelp i saken sommeren 2017.

– For første gang i norsk historie må staten stå til ansvar for brudd på Grunnlovens paragraf 112. Selv om staten ble frikjent i første runde har vi stor tro på at det er mulig å vinne frem, og vi håper vi nå kan bidra til det, sier Ask Lundberg

Det var Naturvernforbundet som i sin tid sørget for at miljøorganisasjoner ble anerkjent som en rettslig part i saker som omhandler miljøet. Dette skjedde ved en høyesterettsavgjørelse i 1980, da Naturvernforbundet saksøkte staten i forbindelse med utbyggingen av Alta– og Kautokeino-vassdraget. Naturvernforbundet er Norges eldste og største miljøorganisasjon, med over 100 lokal- og fylkeslag over hele landet.

– Natur og Ungdom og Greenpeace gjorde en svært god jobb i første runde av rettssaken mot staten. Vi mener at dette søksmålet kan gå inn i historien som en viktig milepæl i kampen mot klimaendringer og klimafiendtlig norsk oljeproduksjon, sier Ask Lundberg

Saksøkerne er glad for å ha Naturvernforbundet med på laget og varsler kamp i lagmannsretten til høsten.

– Ungdom over hele verden arrangerer nå massive protester mot politikere som raner framtida fra oss. Gjennom klimasøksmålet tar vi denne kampen til retten. Vi er veldig glad for at Naturvernforbundet blir med som partshjelp slik at både unge og voksne står sammen i kampen mot grunnlovsstridig oljeboring, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord

– Kampen mot oljeleting er en del av en raskt voksende bevegelse, det er fantastisk å ha Naturvernforbundet med på laget. Klimakrisen gjør dette viktigere enn noen gang, og vi gleder oss til å kjempe videre for at Norge og regjeringen tar ansvar for utslippene norsk olje påfører verden, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.