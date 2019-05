Fengsel i 18 dager og bot på 115.000 kroner for ruskjøring

Nyheter

Det kommer frem av en dom fra Vesterålen tingrett.

Mannen sto tiltalt for brudd på Vegtrafikkloven for å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.

Bakgrunnen var at han ei natt i juni i fjor kjørte bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Han sto også tiltalt for å ha drukket alkohol umiddelbart etter ruskjøringen når han forsto at det kunne bli etterforskning.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 18 dager, samt til å betale en bot stor kr. 187 000, alternativet til dette var 15 dagers fengsel.

Aktor la ned påstand om at tiltalte fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 18 måneder regnet fra beslagstidspunktet. Tiltalte pålegges å ta full ny førerprøve dersom han vil erverve førerkort på ny. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Tiltalte, som ikke hadde krav på forsvarer, ba om å bli ansett på mildeste måte.

I dommen kom retten frem til at mannen skulle dømmes til en bot på 115.000 kroner og fengsel i 18 dager. Om han ikke betaler boten, legges 15 dager i fengsel til på straffen. Mannen må også belage seg på å være uten førerkort i 18 måneder. Han må ta ny førerprøve om han ønsker å tilegne seg retten til å kjøre bil igjen.

Som bakgrunn for dommen skriver retten at de er enig med aktor i at passende fengselsstraff for forholdet er 18 dager. I formildende retning vises til at tiltalte har erkjent forholdet og at saken har hatt noe liggetid hos politiet. I skjerpende retning viser retten til at i 2017 ble ilagt et forelegg for lavpromille. Retten mener på denne bakgrunn at det må reageres med ubetinget fengsel.

Gitt de opplysninger tiltalte har gitt om egen inntekt, mente retten at boten aktor la ned påstand om var noe høy. Boten skal etter forarbeidene forutsetning være omtrent 1,5 ganger månedlig brutto inntekt.

Ifølge de opplysningene domfelte kom med, er den månedlige inntekten på 75.000 kroner. På bakgrunn av dette ble boten satt til 115.000 kroner.