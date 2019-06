Nyheter

For Nordland melder meteorologene at vi søndag kan vente oss vestlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Om kvelden skiftende bris. Regnbyger, mens nedbøren vil komme som snø over 500-700 meter.

Utover ettermiddagen er det ventet avtagende bygeaktivitet, og et lite solgløtt. Temperaturen skal gå litt opp det kommende døgnet, fra seks grader tidlig på søndag til åtte grader på kvelden. Og for neste uke ser værprognosene stadig mer lovende ut for alle som er lei av gråvær.