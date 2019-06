Freiberg i hardt vær rundt spørsmål om hubro

Nyheter

Nettavisen skriver at ministeren nekter å forklare hvorfor han angivelig skal ha gjengitt feile opplysninger fra en rapport i spørsmålet om hubro i området hvor det skal bygges vindkraftverk. Dette mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er oppsiktsvekkende.

– Jeg kommer til å forfølge dette. Det bør ikke være tvil om at når man ber om undersøkelser, så bør man følge dem opp. Det skjønner alle. Det burde statsråden også skjønne, sier stortingsrepresentant en til Nettavisen.

Stort engasjement

Etter oppslaget i Nettavisen har olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg valgt å gi et svar via sin egen Facebook-side:

– En del har delt Nettavisen sitt oppslag om at jeg angivelig skulle ha gitt Stortinget feil opplysning på et spørsmål fra Stortinget som handler om Hubro og vindkraft i Sørmarksfjellet. Jeg skjønner at det avstedkommer debatt og oppmerksomhet. Og jeg skjønner at vindkraft skaper engasjement. Så til de som syns jeg en gris, en landsforræder og er korrupt. La meg bare slå fast det er ikke hold i påstanden fra Nettavisen om at jeg skal ha gitt feil informasjon i mitt svar til Haltbrekken.

– NVE har vurdert rapporten fra Nord Universitet og funnet at det ikke er grunnlag for stans i anleggsarbeidet nå. Det står heller ikke i rapporten. NVE mener anleggsarbeidet kan fortsette i nedre del av anleggsveien inntil ytterligere undersøkelser er gjennomført. Fylkesmannen støtter NVEs konklusjoner. Når det gjelder den videre oppfølgingen er NVE i dialog med Fylkesmannen. Jeg støtter vurderingene NVE har gjort. Dette går også fram av svaret til Haltbrekken, skriver Freiberg på sin Facebook-side.

Dattera tar faren i forsvar

Det har kommet nærmere 50 innlegg på Freibergs svar på Facebook, og den som orker kan lese detaljene der. Det har imidlertid kommet én tilbakemeldinger til Freiberg som familien har reagert på: «Du skal stå til ansvar for dine barnebarn. Du vet godt at dette er galt.» Dét har Freibergs datter, Marte Freiberg Aune, reagert kraftig på. Hun skriver på Facebook:

– Det som blir vanskeligst for hans barnebarn er den dagen de trer inn i den store internettverden og dessverre får se med egne øyne at det finnes voksne mennesker der ute som ikke eier oppførsel eller skam i livet. Voksne som tillater seg selv å kalle andre mennesker grove og stygge karakteristikker, og som attpåtil rettferdiggjør sin egen oppførsel. Heldigvis er jeg vokst opp i et hjem med gode verdier, og Kjell-Børge sine barnebarn blir oppdratt og lært til å ha sympati og medfølelse for mennesker som lirer ifra seg stygt oppgulp på internett. Hilsen mammaen til Kjell-Børges barnebarn.