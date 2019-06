Ta vare på RÆK III!

Nyheter

Jeg leser i Bladet Vesterålen den 5. juni om en henvendelse fra Svein Simonsen som påpeker at en bærende stokk i den kunstneriske installasjonen, RÆK III i Hovden, råtner og at hele konstruksjonen kan falle sammen. Dette bør raskt gjøres noe med!

Del av fire RÆK-installasjoner

Kultursamarbeidet i Vesterålen, igangsatte i 2001 et regionalt delprosjektprosjekt, RÆK, knyttet til yttersida av Vesterålen. Det var ledd i den regionale satsingen, Kulturløft Golfstrømmen, og bygget på ideen om å bruke gjenstander fra fjæra og Golfstømmen til kunstneriske installasjoner. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med kulturavdelingen i den enkelte kommune som hadde hovedansvaret for praktisk gjennomføring. Fire installasjoner ble laget i Andøy, Øksnes, Bø og Hadsel sammen med skoleklasser eller folk i nærmiljøet, faglig veiledet av en kunstner.

RÆK III

RÆK III i Hovden er bygget opp av drivtømmer, samlet inn fra fjæra og montert av bygdefolk i Hovden sammen med folk fra kommunen med kultursjef Ingrid Lekven som sentral koordinator. I tillegg til de store stokkene ble det også satt opp en høy basaltsøyle fra Island i forkant, vakkert polert på skrå mot sydvest. Den symboliserer Vesterålens kontakt med Øst-Island som startet i 2002. Billedhugger Harald Oredam som hadde ideen til Golfstrøprosjektet, var kunstnerisk veileder og hadde selv valgt ut basaltsøylen under et besøk på Island.

Ambassaderåd

RÆK III ble avduket av den islandske ambassaderåden, Skafti Jónsson i 2003 og vakte stor oppmerksomhet. Den er et yndet besøksmål for både fastboende og turister og har i flere år vært avbildet i Vesterålen reiselivs brosjyre , Travel Guide, VESTERÅLEN under oppslaget Culture and Creativity.

RÆK III er et kunstnerisk opplevelsesmål slik som Skulpturlandskap Nordlands Bø-skulptur, Mannen fra havet. Jeg oppfordrer Bø kommune snarlig om å foreta en befaring og vurdere hvordan installasjonen kan sikres.

Hilsen

Erik M Bugge

Tidligere daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen