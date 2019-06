Ber Nord universitet utsette behandling

Nyheter

Det opplyses i ei pressemelding fra fylkesrådslederen.

Høringssvaret, som skal besluttes av fylkestinget i neste uke, anbefaler styret å gjennomføre en grundig analyse av konsekvenser for samfunns- og arbeidsliv.

– Før vi har fått klarhet i rammebetingelsene for Nord universitet, bør styret avvente så dramatiske vedtak som det er lagt opp til, argumenterer fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Utdanning i hele fylket

Norvoll er opptatt av fusjonsplattformen som lå til grunn mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den sa at det fusjonerte universitetet skal organiseres som et flercampus-universitet med de eksisterende studiestedene.

– Det handler rett og slett om å ha både sykepleier- og lærerutdanning i hele fylket. Da må studiestedene videreføres, argumenterer Norvoll.

Økonomiske rammer

I høringssvaret ber man også Stortinget og regjeringen om å legge økonomisk til rette for at Nord universitet skal kunne utvikles videre innenfor viktige samfunns- og næringsområder.

– Nord universitetet må få reelle muligheter til å bygge seg videre opp innenfor viktige nærings- og samfunnsområder. Hvis regjeringen vil noe med nordområdepolitikken, så er et potent universitet i Nordland helt avgjørende. Det betyr i klartekst at det må tilføres betydelige midler. Et sterkt universitet i Nordland er en av de aller viktigste pilarene for samfunnsutviklingen.

Må bevare Nesna

Fylkesrådslederen er opptatt av at Nord universitet får rammevilkår for å delta i videre bygging av Nordlandssamfunnet. I et slikt lys må Nesna bestå som studiested.

– Hvorfor er det ikke bestilt alternative analyser for videre drift av Nesna. Å ha en desentralisert campus-struktur koster naturlig nok penger. På den annen side vil det det være enda dyrere å la være å satse på å sikre et universitet i Nordland og Trøndelag som kan være med på å forme framtidens samfunns- og næringsliv, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.