For Nordland melder meteorologene at vi kan vente oss bris mellom nord og øst, i Lofoten og Vesterålen nordaustlig frisk bris, som blåse helt opp til en liten kuling. Sør for Bodø kan det bli enkelte regnbyger, ellers er mye pent vær.

Temperatumessig er det ventet å ligge på mellom ni og 15 grader, alt etter hvor i regionen man befinner seg. Og det er strålende sol, det til og med døgnet på tamp.