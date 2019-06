Ka skjer i helga

Nyheter

Fredag

Sortland:

Sprangridning på Kleiva

Bø:

Marked på Haugen

På kino i Vesterålen

Sortland: XMen, Ulv i fåreklær,

Stokmarknes kino: Men in Black, Flyvende teppe, Tolkien.

Bøhallen kino: Men in Black

Lørdag

Sortland:

Dugnad Folkvang bygdelag lørdag kl. 14.

Statsborgerseremoni Kulturfabrikken.

Sprangridning på Kleiva



Bø:

Vesterålen Turlag - Utskor-Møkland

Marked på Haugen

Øksnes:

Cars and Coffee på lørdag 15.juni på Klo. Arrangementet finner sted fra kl. 16-21 på motorsportbanen på Klo. Her blir det muligheter for å teste bilen, og ellers burne, om du liker denslags aktivitet.



Konsert - Visst skal våren komme med De tre Øksnes-korene og Alsvåg Blandakr; Myre kirke.

Hadsel:

Galleri Uvær åpner for sesongen. Stokmarknes blandakor synger på åpninga.

Kammerpikene i musikktanken på Melbu – "I mørket hviler lyset"

Søndag

Bø

Marked på Haugen

Sortland

SommerLYDbad i Sigerfjord gamle metodistkirke

Andøy:

Aktivitetsdag med grilling. Åse Grendehus

På kino i Vesterålen

Sortland: Xmen

Stokmarknes kino: Hotel Mumbai, Men in Black, Mysteriet Herr Link.

Bøhallen kino: Men in Black