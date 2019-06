Nyheter

Up hadde i dag fartskontroll i 80-sonen i Gullesfjordbotn. Her ble seks førere bøtelagt. Høyeste hastighet her var 102 kilometer i timen.

Men det var de sin virkelig hadde klampen i bånn, og det i så stor grad at selveste Blodstrupmoen ville blitt misunnelig. En mann 40-årene mistet førerkortet etter å ha kjørt 116 kilometer i timen. Det samme gjorde en kvinne i 70 årene. Hun ble målt i hele 129 kilometer i timen i 80-sonen på stedet.