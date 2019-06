Åtte Tour de France-lag til Arctic Race of Norway

Nyheter

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er svært fornøyd med lagene som skal delta i verdens nordligste etapperitt på sykkel i år.

– Årets ritt byr på en spennende miks av ryttere. Her får publikum se en blanding av de beste lagene i verden, og sterke internasjonale og norske utfordrere, sier han i en pressemelding.

20 lag fra hele verden

Totalt 20 lag fra hele verden skal i fire intensive dager konkurrere om de ulike trøyene gjennom det spektakulære landskapet i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, før det hele skal avgjøres i Narvik.

Den nederlandske sykkelkometen Mathieu van der Poel i Corendon-Circus, kommer for å forsvare sine to etappeseire fra 2018. Van der Poel er et av sykkelsportens mest spennende navn for tiden. I februar ble han verdensmester i sykkelcross, men han gjør det også svært bra langs landeveien. Han ble nederlandsk mester og tok sølv i EM i 2018, og har så langt i år vunnet fire endagsritt, og en etappeseier i Tour of Antalya.

I år vil han få sterk konkurranse fra ryttere i ikke mindre enn åtte Tour de France-lag. Et av dem er Dimension Data som har Edvald Boasson Hagen i stallen.

Debutanter

De øvrige syv lagene som også stiller i Tour de France er Astana, Katusha-Alpecin, Jumbo-Visma, Cofidis, Arkéa Samsic, Total Direct Énergie og Wanty - Groupe Gobert.

Riwal-Readynez og Euskadi Baskerland, er begge debutanter i Arctic Race of Norway, og vil nok gjøre det de kan for å skape et godt førsteinntrykk. En av rytterne på Riwal-Readynez er godt kjent med Nord-Norge. Sindre Lunke som er født på Stokmarknes i Vesterålen, vant laksetrøya som beste klatrer i 2018 da han syklet for Fortuneo-Samsic.

Og klatreegenskaper kommer til å være viktig også i årets ritt. Tredje etappe kommer til å avsluttes med en real utfordring opp til utkikkspunktet på Storheia i Melbu, med en stigning på 11,8 % de siste 3,5 kilometerne.

Norske lag

Tre norske lag vil helt sikkert være ute etter å vise seg frem på hjemmebane. Disse er Joker Fuel of Norway, Team Coop og Uno-X Norwegian Development Team. Ytterligere seks lag vil gjøre sitt beste for å gjøre livet vanskelig for favorittene: Israel Cycling Academy med tidligere etappevinner August Jensen fra Bodø på laget, Vital Concept - B & B Hotels, Rally UHC Sykling, Sport Vlaanderen-Baloise, Delko Marseille Provence og Wallonia Brussel.

Årets utgave av Arctic Race of Norway starter 15. august, og har følgende etapper:

15.8.: Å-Leknes. 182 km

16.8.: Henningsvær-Svolvær. 168,5 km

17.8.: Sortland-Melbu (Storheia). 176,5 km

18.8.: Lødingen-Narvik. 166,5 km