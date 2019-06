Nyheter

Er det noe som mangler i oversikten? Send oss en e-post til red@vol.no.

Fredag

Sortland:

Lønningsquiz på Kulturfabrikken.

Andøy:





Øksnes:





På kino i Vesterålen:

Men in Black, X-Men: Dark Phoenix (fredag) Men in Black, Mysteriet Her link (lørdag) Tolkien. (Stokmarknes)

Men in Black, KJæredyrenes hemmelige liv 2 (fredag)

Lørdag

Sortland:

Åpning av årets utstilling på Galleri Jennestad.

Barnefotballturnering.

Andøy:

Øksnes:

Søndag

Sortland:





Hadsel:





Øksnes:





Andøy: