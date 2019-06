Hektisk natt for politiet i Nordland: Vold, feststøy og knivstikking

#E10 Evenes. En mann anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort i ruspåvirket tilstand etter å ha gått rundt med et kjøretøy. Ingen personskader.

#Ballstad : En beruset mann pågrepet etter å ha utøvd vold mot to andre menn som var på tur hjem fra fisketur. Ingen relasjon mellom partene. Siktede truet også politipatruljen. Sitter nå i arrest i påvente av avhør.

To menn involvert. Begge har skader etter kniv. De er fraktet til legevakta for behandling. Skadene de har er i hender/arm. Ikke livstruende.

#Korgen : En mann sendt til legevakt for sjekk etter en voldshendelse knyttet til en privatfest. Politiet gjør undersøkelser i saken.

#Tysfjord : Melding om voldshendelse på privatadresse på Drag. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. Oppdateres her.

#Bodø : Patruljen har avholdt promillekontroll i småbåthavna. En båtfører blir anmeldt for mistanke om promille over det som er tillat. Bevissikring pågår.

#Ranenget: UP har avholdt kontroll i 60-sone. To førerkortbeslag, for henholdsvis 104km/t og 118km/t.