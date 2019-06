Nyheter

Skipet ankret opp i Magerøysundet i Finnmark i forbindelse med motorstansen. Det ska ikke ha vært fare for verken skip, passasjerer eller mannskap, melder NTB.

MS Finnmarken fikk assistanse av taubåten Stevens Battler, i tilfelle det skulle oppstå behov for slep. Kapteinen på MS Finnmarken mente situasjonen var under kontroll, noe som gjorde at det ikke var behov for videre assistanse.