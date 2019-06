– Det er veldig alvorlig, og helt håpløst

Nyheter

Fra Trygg Trafikk sin side, reagerer man sterkt på at der finnes vogntogsjåfører som ser film mens de kjører.

– Her er vi veldig på linje med UP-sjefen for Nord-Norge, dette er ikke forenelig med å være en ansvarlig sjåfør. Uoppmerksomhet er kanskje en av de viktigste årsakene til de fleste ulykkene på veiene våre, påpeker kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen.

– Ansvarsløst

– Det er veldig ansvarsløst og helt håpløst å sitte å se på film mens man sitter og kjører. Det hører ingensteds hjemme, sier Steen.

Han viser til at yrkessjåfører har et spesielt ansvar.

– De kjører et tungt kjøretøy. Der er ingen som har lyst til å møte en lastebilsjåfør som kjører med øynene på noe annet enn veien, sier han.

Ifølge Statens vegvesen er ikke omfanget stort, ingen tungbilsjåfører er tatt i region nord i år for å ha sett film mens de kjører. Samtidig sier kilder i transportbransjen at praksisen er kjent, og mest vanlig ved langkjøring.

Setter andre i fare

– Dette er ikke en problemstilling vi i Trygg Trafikk er godt kjent med, men det er veldig alvorlig hvis en sjåfør sitter og ser på film og kjører lastebil. Da setter du seg sjøl, og ikke minst mange andre i stor fare, sier han.

– Det er trist å høre at dette skjer, fordi man forventer det ikke. Sjåfører har en plikt og et ansvar for å være aktsom i trafikken. Du er ikke aktsom i trafikken om du prioriterer å se på film. Ansvaret et stort når du kjører vogntog på norske veier, med mye møtende trafikk og mange forhold som spiller inn, der det fort kan skje noe uventet om man ikke følger med, slår Steen fast.