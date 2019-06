Ble beste ungdomsskytter under NNM

Nyheter

Selv er Bø-skytteren godt fornøyd med seieren.

– Målet mitt var å vinne. Jeg var ikke nervøs i finalen og var ganske rolig, sier han til VOL.

Bakkejord-Johnsen fikk totalt 338 poeng i konkurransen, som var tre poeng foran nr. to. Nå ser han fremover mot Landskytterstevnet om en måned.

– Jeg satser på å komme til en finale, slår han fast.

Torfinn Johnsen er godt fornøyd med Nordnorsk mesterskap sett fra et vesterålsperspektiv.

– Vi hadde seieren i samlagskyting og nordnorsk mester og beste ungdomsskytter på seniorsiden i dag, noe som er veldig bra. Ellers ble Erlend Sæther nr. fem i klasse 3-5 på bane søndag. Rune Horn, i klasse en, fikk også en femteplass. Helene Enoksen ble nr. fire i klalsse to. Vi hadde også flere finaleplasser i juniorklassen. Henning Bakkejord-Johnsen havnet på sjetteplass i felt i klasse junior. Eilif Andersen var i finalen i veteranklasse 73. Totalt sett er vi veldig fornøyd, særlig med at vi har fått med oss tre titler hjem. For Vesterålen var dette et bra mesterskap, slår Johnsen fast.