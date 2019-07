Tommel ned for Nord-Norgebanen

Nyheter

Jernbanedirektoratet har nylig lagt fra sin rapport med kostnadsoverslag, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en mulig framtidig jernbane fra Fauske til Tromsø.

Direktoratet påpeker en kostnad på over 100 milliarder kroner, og anbefaler ikke å gå videre med planene.

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Trond Davidsen, sier til Fiskeribladet at de har sett rapporten, men at de trenger en organisatorisk gjennomgang før de kan kommentere den.

– Jernbanedirektoratet har gjort en utredning og får en kostnad på over 110 milliarder kroner. Vi har ikke sett utredningen og må derfor ha en gjennomgang før vi kan si noe om innholdet, sier Davidsen ifølge avisa.

– Våre medlemmer er avhengig av å ha en kostnadseffektiv, trygg og rask transport, men de er også avhengig av å ha gode veier, om du bor på Senja eller på Myre. Derfor må vi se nærmere på rapporten om vi er enige, tilføyer Davidsen.

I direktoratets rapport framkommer det at en Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikk-kostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom, mener Jernbanedirektoratet. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Rapporten vi ligge på høring frem til 1. oktober. Endelig rapport skal sendes Samferdselsdepartementet mot slutten av november.