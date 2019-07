Ka skjer i helga?

Nyheter

Er det noe som mangler i oversikten? Send oss en e-post til red@vol.no.

Fredag

Sortland:

Sommerutstilling på Kunstnerhuset.

Hadsel:

Før det er for sent -på Hurtigrutemuseet.

Sommer Melbu

17:00 Åpning av kunstutstilling “Akryl og tusj gjennom 20 år” i Rexgården.

17:30 Sommer-Melbu med parade gjennom Melbus gater som ender opp på torget.

18:00 Åpning av Sommer-Melbu.

21:00 Musikkforestillingen “Den siste viking” i Arbeideren.

22:00 Blueskveld på BluesInVest med Herrer Med Hatt.

Andøy

Sporløft

18:00 Utstillingåpning i Hisnakul.

På kino i Vesterålen

Sortland: Spider-Man: Far from Home.

Stokmarknes kino: Blinky Bill, Spider-Man: Far from Home og Annabelle Comes Home.

Bøhallen kino: Spider-Man: Far from Home.

Lørdag

Sortland:

Introduksjonskurs i klikkertrening med Sortland hundeklubb.

Andøy

Martnad i Risøyhamn.

Sporløft

18:00 Kirkekonsert i Andenes kirke.

Hadsel:

Sommer Melbu

11:00 Melbu Sanitetsforening inviterer til Torgkafé

11:00 Åpning av kunstutstilling i Rødgården.

11:00 Kurset “Ysting på kjøkkenbenken” i Hovedgården.

12:00 Sirkusshow på torget med Cirkus Sibylla.

13:00 Foredraget: Bibelen i kulturen i Melbu kirke.

13:00 Musikklab på Neptun

13:00 Klassekampens sommerbåt kommer til Melbu

13:00 Tur til Motinden med Turlaget.

15:00 Melbu samfunnshus viser fram de beste kortfilmene for barn fra de siste årene.

17:00 Kino: Voksenforestilling i Melbu samfunnshus.

17:00 Gjengen bak LoVe LAN inviterer til LAN i Samfunnshuset.

19:00 kammerkonsert med Ssens Trio på Arbeideren.

22:00 Sommerfest i Kos og Amfi.

23:00 Nattkino i samfunnshuset.

Bø

Bromledagen, konsert med Postgirobygget

Søndag

Sortland:

Introduksjonskurs i klikkertrening med Sortland hundeklubb.

Hadsel:

Sommer Melbu

11:00 Kurset “Ysting på kjøkkenbenken” i Hovedgården.

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe.

12:00 Melbo Turnforening og Melbu Musikkforening inviterer til Sommer-Melbus årlige hageselskap i Hovedgården.

13:00 Bibelmaraton 2019. Bibelen leses uavbrutt fra 1. Mosebok 1:1 til Johannes åpenbaring 22:21.

14:00 Kunsthistorisk foredrag om Kaare Espolin Johnson.

14:00 Skigruppa (MIL Ski) arrangerer det årlige Melbuløpet på Melbu torg.

14:00 Skigruppa inviterer til Torgkafé.

19:00 Operapub på Arbeideren.

Andøy

Leirdueskyting på Andøy jff leirduebane.

På kino i Vesterålen

Sortland: Spider-Man: Far from Home og Blinky Bill.

Stokmarknes kino: Blinky Bill, Spider-Man: Far from Home og Annabelle Comes Home.

Bøhallen kino: Spider-Man: Far from Home.