Kan tvinge fram Nord-Norgebanen

Det er NRK som skriver dette.

I dag blir en stor del av sjømaten fra den nordlige landsdelen transportert med vogntog på vei, men i framtida krever EU at mer av godstransporten flyttes over til sjø eller jernbane.

Nye og økende krav til bærekraftig transport er med på å gjøre en jernbane mellom Fauske og Tromsø mer aktuell, mener leder for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll, John Kenneth Selven i følge statskanalen.

– Vi ser at det er en bevegelse over hele verden, hvor man forlanger mer miljøvennlige løsninger på blant annet transport av fisk og sjømat, sier Selven.

Kravene fra EU tilsier at 50 prosent av langtransporten skal over på sjø eller jernbane innen 2050. Det vil påvirke all transport – også i Norge, sier Selven.