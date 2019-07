Disse veiene i Vesterålen stenger under Arctic Race of Norway

Nyheter

Sykkelrittet Arctic Race går av stabelen 15.-18. august i år. Rittet starter i Å i Lofoten og går videre gjennom Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Vi gjør oppmerksom på at flere veistrekninger holdes stengt over lengre perioder.

-Politiet skal ivareta vakthold og andre sikkerhetsmessige oppgaver. Vi ønsker at arrangementet skal bli til glede for folk i Nordland og oppfordrer med dette å planlegge godt i forkant av disse veistengingene, sier stabssjef i Nordland politidistrikt Bent Are Eilertsen i en pressemelding.

På kartet under kan du se hvilke veier i Vesterålen som blir stengt, og når tid, under sykkelrittet.