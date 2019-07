Skal kåre Nordlands fineste strand

Nyheter

Bildekvalitet, lys, komposisjon og oppbygning av bildet vil være oppskriften på et godt vinnerbilde.

– Man må ikke være profesjonell fotograf for å delta. Vi ønsker at vanlige folk tar vanlige bilder av strendene de har et forhold til, sier redaksjonssjef i NRK Nordland, Adrian Dahl Johansen til NRK Nordland.

Etter fristen er gått ut vil de beste bildene bli plukket ut. Juryen består av fotograf Marthe Mølstre og NRK-fotograf Ola Helness

For å få ditt bilde godkjent må det oppfylle disse kravene:

Bildet må være tatt i Nordland

Bildet må være tatt i år

Mølstre sier hun vil se etter bilder der man får fram farger og konstraster fra stranda og tipser i den forbindelse om å legge merke til hvor sola befinner seg.

– For med sola fremfor vil hele gjerne himmelen bli helt lys/hvit, derimot har du solen litt fra siden eller bak deg blir himmelen gjerne nydelig fin og fargerik. Det skal også sies at morgensola og kvelden gjør litt ekstra! Så jeg kommer nok til å se litt etter fargene i strandbildene, sier hun til NRK Nordland.

Avstemningen åpner 29. juli og avsluttes den 6. august.