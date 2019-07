Turistbussjåfør mistet lappen, løyvet og må punge ut etter promillekjøring.

Nyheter

Torsdag morgen ble en norsk turistbuss med en utenlandssjåfør stanset på Hadsel for promillekontroll. Konstituert lensmann i Vesterålen Geir Bendiksen forteller VOL at bussen ble stoppet etter tips fra publikum. Tipset viste seg å stemme da promilletesten gjorde utslag. Bendiksen forteller at promillen var lav, men tilstrekkelig til at sjåføren måtte avgi ytterligere forklaring.

Mistet førerkort og løyve og fikk bot

Sjåføren erkjente forholdet og vedtok et forelegg og en bot. Sjåføren fikk også inndratt førerkortet for tre måneder. Bendiksen forteller at sjåføren også vil få inndratt kjøreseddelen eller løyvet.

– For hvor lenge er det ikke vi som avgjør, men det er en forvaltningssak innen politiet, avslutter fungerende lensmann Geir Bendiksen.