Politiet melder klokken 17.45 om trafikkulykke med en bil på Sæter i Kongsvik.

– Ikke meldt om personskade. Nødetatene rykker ut til stedet, opplyser etaten.

Like etter melder politiet om store materielle skader på kjøretøy, og at første melding fra ambulanse på stedet er at tre personer er lettere skadd.