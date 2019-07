Syv druknet i første halvdel av juli

Nyheter

Seks av de omkomne er personer over 45 år, og menn fortsetter å dominere drukningsstatistikken.

– Redningsselskapet har en visjon om at «Ingen skal drukne», derfor er det lite hyggelig å konstatere at de høye sommertallene fra i fjor, fortsetter i år. Frem til 1. Juli registrerte vi 15 færre drukninger enn i 2018. Men det er altså juli-tallene som ser ut til å bli like dystre som i fjor, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet i ei pressemelding.

Tiltak for å redusere drukning

Så langt i år har totalt 45 mennesker druknet. Det er femten færre enn i fjor for samme periode. Noe av dette kan skyldes en kaldere forsommer sammenlignet med fjorårets rekordvarme vår og sommer, mener Redningsselskapet.

Sammenligner vi perioden 1. mai til 16. juli, viser tallene en nedgang fra 34 til 24 omkomne, sier Pedersen.

Tidligere denne uken overleverte sjøfartsdirektoratet en handlingsplan til næringsministeren som inneholdt 67 tiltak for å redusere drukning og ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Tenk sikkerhet og pass på hverandre

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var klar på at han ønsker og støtter en nullvisjon om drukninger og dødsulykker til sjøs. Dette mente han best kan oppnås ved å sette seg klare etappemål i årene som kommer. Redningsselskapets drukningsstatistikk er en av de ressursdokumentene som inngår i handlingsplanen.

– Vi fortsetter vårt holdningsarbeid sammen myndigheter og andre organisasjoner. I år ber vi folk om å løfte blikket for å passe på hverandre. Vi kan vel også legge til at folk i større grad må bli flinke til å tenke på egen sikkerhet ved bading eller opphold i og ved sjøen, sier Pedersen.