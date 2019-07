Ypperlig festivalvær

Nyheter

For Nordland melder meteorologene at vi kanvente oss skiftande bris. Kan hende noen regnbyer natt til lørdag på Helgeland, elles oppholdsvær og lange periodar med sol. Fra i ettermiddag nordaust opp i frisk bris på kysten. Enkelte regnbyer, vesentleg i indre strok. Det er ttrygt for tordenvær og lokal tåke på kysten.

Temperaturen er ventet å komme opp til 17 grader, mens det i morgen søndag er ventet å bli enda varmere. festivaler er på gang i helga, og mens man i sør er et stykke unna optimalt festivalvær, har vi i nord det vesentlig bedre. God festival!