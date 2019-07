Nyheter

For Nordland og Troms melder meteorologene at vi kan vente oss skiftende bris, på kysten nordaustlig opptil frisk bris. For en stor del pent vær, men lokale regnbyger, vesentlig i ettermiddag, og kan hende med torden. Lokal tåke på kysten først på dagen.

Temperaturen er ventet å ligge på rundt 20 grader, og for Sortland sin del er det ventet svak vind, bare tre sekundmeter fra nord-nordvestlig vindretning.