Knallværet kommer tilbake igjen

Nyheter

For til helga melder Yr.no om at sommeren kommer tilbake for fulle mugger.

Temperaturen vil ligge høyt hele uken frem til helga, men med noen dempende skyer på finværsparaden.

Lørdag 27. juli melder meteorologene knallblå himmel og 25 grader. Det samme gjør de søndag.

Mandag 29. juli faller temperaturen ned til 22 grader, men fortsatt med strålende sol.

Dermed er det bare å finne frem solkremen og solbrillene og gjøre seg klar til det som kan bli en fantastisk helg rent værmessig.

Så gjenstår det bare å se om prognosene slår til. Det hører med til historien at temperaturene til helga er merket som usikkert fra yr.no.