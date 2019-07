Ser du hva som mangler?

Nyheter

For alt vi vet er det sikkert noen som nå kan innkassere gevinst etter veddemål på når den standhaftige snøflekken på folkefjellet endelig bukket under for sommervarmen.

Ifølge Hagen, som hvert bidige år følger nøye med på når siste rest av Storheias audiens med kong vinter er over, har det vært så sent som august at snøen har litt liggende.

– Snøen som blir liggende der ligger i nordvendt terreng og noe skjermet, så den bruker mer tid på å smelte vekk, sier han.

Snøen i det aktuelle området ligger på rundt 300 meters høyde.

– Det er en gjenstridig kar som pleier å ligge utover sommeren og mot høsten, sier Hagen om snøflekken.

For tre år siden var snøen borte på den samme datoen, men da på formiddagen.

– Til sammenligning forsvant snøflekken i 1933 på nøyaktig samme dato. Da hadde man til gjengjeld hele 11 uker sommer uten nedbør i perioden etterpå. Blir det slik i år skal vi ikke klage, sa Hagen i 2016 da Vesteraalens Avis / VOL snakket med ham.

Så er det bare å håpe at tidligere års værsykluser slår til i år også – og i skrivende stund er det blått i høyden utenfor kontoret.

Snøflekktradisjonen har Hagen overtatt etter tradisjon han har overtatt etter gamle Hoaas, som drev med dette tilbake på 1950 og 1960-tallet.