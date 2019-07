Seks mistenkelige dødsfall på et drøyt år i Vesterålen

Nyheter

For øyeblikket er det seks mistenkelige dødsfall i Vesterålen. Topp- eller bunnåret ble 2018. Det begynte 15. juni. Da forsvant Truls Johansen sporløst på havet utenfor Øksnes. Til tross for diverse søk, deriblant bruk av synske, har det ikke lyktes å finne Truls.

Til tross for lovnader om en tiltalebeslutning i løpet av mars har så ennå ikke skjedd. Advokat John-Petter Karlsen som representer den hovedtiltalte har uttalt til VOL:

– Min klient er meget frustrert over mangelen på fremdrift i saken. Det er en grunn til at han gikk ut i media. Han bor der ute i et lite lokalmiljø. Alle vet hvem han er. Men ikke hvordan de skal forholde seg til ham. Er han drapsmann, en som har uflaks eller et offer selv?

Drepte kameraten under basketak

Bølgen av dødsfall fortsatte i november 2018. Da ble en mann funnet død på en balkong i Sortland. På det tidspunktet var avdøde meldt savnet og tiltalte skal ha oppbevart liket over en lengre tid. Allerede under første avhør innrømmet tiltalte at han hadde drept kameraten. Årsaken var uklar, men det hadde åpenbart skjedd under et basketak i beruste tilstand. Obduksjonsrapporten som ble offentliggjort i desember 2018 viste av avdøde døde av kvelning.

Ung kvinne funnet død

2018 ble avrunde på verst tenkelige måte med to nye dødsfall. Natt til onsdag 26. desember ble en 19 år gammel kvinne funnet død i Sortland. Tre tilstedeværende ble siktet for å ha hensatt noen i en hjelpeløs tilstand. Det innebærer i praksis at man unnlater å hjelpe noen og dermed forårsaker vedkommendes død. Det kan for eksempel innebær at man unnlater å hjelpe noen som har falt i vannet, er overstadig beruset eller har tatt en overdose.

Tidligere i sommer uttalte advokat John-Petter Karlsen som forsvarer en av de siktede at det ikke hadde vært noen utvikling i saken: – Siste beskjed er at politiet har trappet ned prosessen i forbindelse med ferieavviklingen. Slik det ser ut nå blir det ingen videre utvikling før etter sommeren. Jeg har et par klienter som gjerne skulle sett litt mer fremdrift.

Nok et dødsfall i romjulen

29. desember ble en kvinne i 60-årene funnet død i sitt hjem i Vesterålen. Samboeren ble først siktet, men senere løslatt. Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderte: «Det er ingen ytre eller indre tegn til at avdøde har vært utsatt for vold. Hun har et par mindre blåflekker […] Siktedes forklaring, åstedet og foreløpig resultat av obduksjonen gjør det mer sannsynlig at dødsårsaken er naturlig enn at den skyldes grov legemsskade påført avdøde av siktede.»

Likfunn på Stokmarknes

Frem til forrige uke tydet lite på at den dystre statistikken skulle fortsette. Men lørdag kveld fikk VOL tips om et nytt mistenkelig dødsfall, denne gang i Stokmarknes. En person hadde blitt funnet død i en bolig og politiet var på stedet. En telefon til Operasjonssentralen i Bodø bekreftet saken. På mandag uttalte Sortland lensmannskontor til VOL:

– Vi har «frosset» åstedet og etterforskning pågår. Vi etterforsker bredt og arbeider ut fra mange teorier. Vi bruker mange ressurser på saken.

Etterforskningsleder Marita Johnsen ved Sortland lensmannskontor kunne ikke si om det dreier seg om et naturlig dødsfall eller om det er mistanke om en forbrytelse. – Det jeg kan si for øyeblikket er at avdøde er fraktet til Tromsø til obduksjon. Vi forventer at den blir gjennomført i løpet av noen dager. Vi vil ha mer informasjon om saken når den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger.

Mistenkelig selvmord

På toppen av de fem aktuelle dødsfallene har dessuten ett eldre dødsfall blitt gravet opp og etterforskes nå som mistenkelig. Høsten 2016 ble en person funnet død i en bolig i Vesterålen. Saken ble betraktet som mistenkelig, men lokalt politi konkluderte med at det trolig dreide seg om et selvmord.

Statsadvokaten grep inn og KRIPOS ble koplet inn. Det trolige selvmordet ble nå etterforsket som en mulig forbrytelse. I skrivende stund er det fortsatt ikke avklart om dødsfallet dreide seg om et selvmord eller et fingert selvmord for å dekke over et drap. I vinter uttalte politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til VOL:

– Det kommer til å ta lengre tid å bli ferdig med det påtalemessige arbeidet i denne saken. Det skyldes blant annet at vi først skal bli ferdig med Truls-saken i Øksnes, og det vil jeg gjøre i løpet av mars. Jeg ser for meg at gjennomgangen i saken som Kripos når gjør seg ferdig med, vil kunne bli ferdigstilt fra min side i løpet av april, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til VOL.

Siste nytt er at arbeidet med Truls-saken, dødsfallet 26. desember og det mistenkelige selvmordet vil gjenopptas så snart sommerferien er over.