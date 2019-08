Gigantisk sugerør til 160 meters havdyp

Nyheter

Det skriver ilaks.no, som viser til uttalelser fra direktør for finansiering og forretningsutvikling i Andfjord Salmons, Helge Krøgenes.

Informerte om Andfjord Salmon: – Ser for oss 200 til 250 arbeidsplasser på lengre sikt – Vi må tørre å tenke vekst, sa Roy Pettersen da han informerte formannskapet i Andøy om planene til Andfjord Salmon.

– Sjøledningens oppgave er å hente optimal vannkvalitet for andfjordlaksen dypt nede i Andfjorden. Vår laks skal alltid ha det sunneste og friskeste vannet, helt fritt for lus og farlige alger. At materialet er korrosjonsfritt, fleksibelt og resirkulerbart har vært helt avgjørende. Ledningen kan heller ikke lekke, forteller Krøgenes til Ilaks.no.

LNS skal skal bygge første del av Andfjord Salmon-anlegget Nord-Norges største anleggsentreprenørselskap er engasjert for å realisere første byggetrinn for Andfjord Salmon AS sitt anlegg på Andøya. Byggearbeidene skal starte i juni og laksesmolten skal svømme i det nye anlegget allerede om 12 måneder.

Kontrakten på jobben har gått til selskapet ØPD som har lokalkontor i Bodø. Uponor er underleverandør.

– Rørsystemet er hovedpulsåren til dette nyskapende anlegget, og vi er veldig stolte over å få denne tilliten. Det store røret skal legges i et område med sterke naturkrefter, og værbildet på Andøya må hensyntas, sier administrerende direktør i ØPD, Nils-Johan Tufte til ilaks.no.

Tannlege på Sortland og oppfinner fra Bø satser også: Lakseprofil investerte i Andfjord Salmon Jim Roger Nordly er en av dem som har investert penger i Andfjord Salmon.

Disse har investert 150 millioner i Andfjord Salmon Andfjord Salmon AS har fått på plass kapitalen etter utvidelsen på 150 millioner kroner. Blant aksjonærene finner vi flere kjendiser.

– Tilfreds med eiersammensetningen Andfjord Salmon As har hentet inn 150 millioner kroner i ny aksjekapital. – Jeg er veldig tilfreds sammensetningen av aksjonærer vi har fått, sier Roy Pettersen, som fortsatt er største aksjonær i selskapet.