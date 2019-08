Har laget sykkelspill i forbindelse med Arctic Race

Nyheter

Ifølge en pressemelding lanserer Cerpus et nytt spill for hver enkelt etappe i løpet av Arctic Race of Norway 2019. Spillet kan spilles både på pc og mobil og tar mellom to og fire minutter å gjennomføre.

«De ulike spillene vil ha oppgaver som tar utgangspunkt i området etappen går gjennom. Her vil lokalkunnskap hjelpe rytteren til mål. Vet du for eksempel hva man kaller en innbygger i Moskenes kommune? Eller hvilke to tettsteder i Vesterålen som har bystatus? Spillere som svarer rett får mer energi og kommer raskere frem»

Ifølge pressemeldingen jobber det mange sykkelglade teknologer i Cerpus og som er opptatt av folkefesten Arctic Race of Norway.

«Vi har i tillegg lenge jobbet med å kunne bruke vår spillplattform Gamilab til å lage 3D-spill. Resultatet er dette som er det første 3D-spillet fra Gamilab og Cerpus», står det å lese.

Gamilab er en plattform der hvem som helst kan lage sine egne spill og dele de med hvem det måtte være.

Det første spillet blir, ifølge pressemeldingen, lansert rett før helgens oppstart av Arctic Race.