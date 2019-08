Én av ti ørret døde på Dragnes

Nyheter

En tilsynsrapport fra Mattilsynet til Nordlaks Oppdrett AS i slutten av juli knyttet til kontrollen av merden på Dragnes, viser at den aktuelle lokaliteten i Hadsel driftes i samlokalisering med Sortland videregående skole. Etter at seniorinspektør Erna Marie Sommerhaug var på lokaliteten den 5. juli, oppsummerer i rapporten datert 23. juli at det under inspeksjonen gjensto to merder med fisk.