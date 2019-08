Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

Høyre, Venstre og FrP med nei til særskatt på havbruk:

De to siste ukene har både Vestre, Høyre og FrP sagt nei til en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen på sine landsstyremøter. Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, mener utvalget som utreder muligheten for økt skattlegging kan legge ned arbeidet. Det vil de imidlertid ikke gjøre.