Ka skjer i helga?

Nyheter

Er det noe som mangler i oversikten? Send oss en e-post til red@vol.no.

Fredag

Sortland:

Sommerutstilling på Kunstnerhuset.

Fotografene og byen, satt sammen av fotografier fra Sigurd Skjegstad og Gunnar Grindsteins arkiv.

Lønningsquiz - Arctic Race Edition.

Hadsel:

Opplevelser på Melbu Hovedgård.

Før det er for sent på Hurtigrutemuseet.

Konsert på Neptun.



På kino i Vesterålen

Sortland: Angry Birds 2 og Once upon a time... In Hollywood.

Bøhallen: Once upon a time... In Hollywood.

Lørdag

Sortland:

Sommerutstilling på Kunstnerhuset.

Fotografene og byen, satt sammen av fotografier fra Sigurd Skjegstad og Gunnar Grindsteins arkiv.

Arctic Race of Norway.

Lokalmatbuffet på Kulturfabrikken.

Øksnes:

Marknad og folkefest i Alsvåg i forbindelse med Arctic Race og Vesterålen Summer Games.



Hadsel:

Opplevelser på Melbu Hovedgård.

Før det er for sent på Hurtigrutemuseet.

Arctic Race på toppen av Storheia.

Søndag

Sortland:

Made in vefsn på Museum Nord.

Naustdagan på Naustet i Sigerfjord.

Friidrettsstevne på Sortland Idrettspark

Hadsel:

Opplevelser på Melbu Hovedgård.

Før det er for sent på Hurtigrutemuseet.Gudstjenste i Hadsel kirke.

Topptur til Breielvtinden med Vesterålen turlag.

Andøy

Leirdueskyting på Andøy JFF leirduebane.

Øksnes

Marknad og folkefest i Alsvåg i forbindelse med Arctic Race og Vesterålen Summer Games.



På kino i Vesterålen

Sortland: Angry Birds 2 og Once upon a time... In Hollywood.