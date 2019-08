Magdalene var uheldig i talentritt for juniorsyklister

Nyheter

17-åringen hadde håpet å hevde seg i helt i toppen i det 58 km lange rittet, som besto av en runde på 6,5 km som deltakerne syklet ni ganger etter hverandre. Sortlandsjenta var spent på forhånd siden løypa inkluderte mange svinger, bratte bakker, utforkjøringer, rundkjøring og en tunell, og forventet derfor et actionfylt ritt, som også var flust av gode motstandere.

– Da rittet var i gang ble det akkurat som jeg hadde forventet, nemlig hardt. Men etter 2,5 runde var jeg så uheldig å få smake på asfalten. Jeg skadet meg ikke og skulle klart og tatt igjen feltet foran meg, helt til jeg innså at velten hadde ført til at girene hadde fått seg en trøkk. Jeg klarte ikke å gire og måtte sykle resten av løpet på veldig tunge gir. Da måtte jeg bare innse at løpet av kjørt for min del, sier Lind til VOL.

Hun bestemte seg umiddelbart for å legge skuffelsen raskt bak seg slik at hun kunne fullføre rittet på en best mulig måte, og for å få en god treningsøkt. Lind endte til slutt på 29.plass.

– Det var utrolig kjipt at det skulle skje siden jeg syklet på hjemmebane og hadde forhåpninger om å kunne gjøre det bra, men det er en del av gamet. Nye sjanser kommer, sier Lind, som synes det er stor stas at så mange unge og lovende syklister tok turen nordover.

Nå ser hun fremover til neste års ritt, da hun vil være siste års junior og i så måte har enda større muligheter for å hevde seg helt i toppen.