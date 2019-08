Nei, nei og atter nei!

Nyheter

Leder Lars Klæboe i Eldrerådet var klar på at det rådet ble bedt om var å komme med en uttalelse i saken av Husbanken, som i begynnelsen av august stilte seg kritisk til å gi tilskudd til HDO-boliger på Ekren. Husbanken viste til at det i retningslinjene står at boenheter ikke skal ha institusjonslignende preg, og disse bør bli plassert i ordinære og gode bomiljø.