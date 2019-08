SV-nestlederens tre viktigste argument MOT Nord-Norgebanen

Nyheter

– Nå får det fan meg nok, skrev lederen av Nordland SV – Christian Torset – og kickstartet debatten for at Nord-Norge skal få jernbane til Tromsø.

Saken har blitt en het potet i media, og særlig Arbeiderpartiet har fått «tyn» av sine nordnorske medlemmer for en lunken holdning til prosjektet. Arbeiderpartiet har nå strukket seg så langt at partiet går inn for å utrede saken enda en gang.

– Vi er for å få en oppdatert og grundig konsekvensutredning av jernbane i nord. Og det må komme som en del av en full gjennomgang av hvordan vi i fremtiden skal møte de transportutfordringer i regionen. Nord-Norge har mye gods i form av fisk og industri og folk som skal rundt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til iTromsø tidligere i dag.

VOL utfordret Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleder, til å komme med de viktigste argumentene MOT en forlengelse.

På slutten av intervjuet karakteriserer han sine egne motargumenter med en lattersalve. Se selv!