Knalltøff technorock med mange nyanser

Det svenske hard rock/elektro rock-bandet, var nok et ubeskrevet blad for mange av de godt voksne deltakerne under fredagens konsert. Om bandet fikk så mange nye tilhengere er uvisst, men de som alt kjente til bandet, ble neppe skuffet.

Introen ga ganske tydelige Daft Punk-vibber, der trommeslageren ankommer sitt høyt hevede trommesett iført en lysende hjelm.

Smashing Into Pieces er et band med godt nærvær på scenen. Vokalist Chris Adam Hedman Sörbye fremstår kanskje for noen som en noe karikert machoartist ved første øyesyn. Men han gjør ikke for mye ut av seg og fremstår som en tydelig og effektiv frontmann, i tillegg til at han har god kontakt med publikum uten å bruke for mange og overflødige ord. Slike er det ikke for mange av i bransjen.

En av styrkene til bandet, er at de kan gli inn og ut av sjangre, og klarer, på en troverdig måte, å kombinere delvis tung og hard rock med elektropop. Bandets lydbilde spenner fra tung rock, der Hedman Sörbye vrenger stemmen så intens at det tidvis kan minne om motorhavari på en gammel Mazda fra Myre.

Like etter kan han slå han over til en høy og skarp, nesten engleaktig tenor. Undertegnende synes bandet er på sitt absolutt beste når de kombinerer det harde med det teknoinspirerte. At de behersker begge deler, gir dem større spennvidde og gjør dem til et desto mer interessant band.

Låtene Merry Go Round og Higher var fengende og fine å lytte til. Den litt røffere Womanizer var kanskje konsertens beste låt, noe også store deler av publikum gav uttrykk for.

Svenskene leverte i det hele tatt en meget bra opptreden, med mange musikalske nyanser. Det store spørsmålet jeg sitter igjen med i etterkant, er hvorfor konserten var så fordømt kort? Med tanke på at bandet har fire album på samvittigheten, står det i alle fall ikke på materialet.

Heldigvis rakk Smashing Into Pieces å sette solide fæsterålske spor etter seg den tiden de var på scenen.