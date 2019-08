Livlig og feststemt, men litt platt «haraball»

Nyheter

Meningene om bandet fra Sande i Vestfolds musikalske kvaliteter, er mange. Noen har kalt dem en slags lightversjon av DDE. Det er fortsatt et stykke opp dit, i alle fall når det gjelder det tekstlige.

Låter som Bom Bom, Ola Nordmann og Haraball, er fengende, lett fordøyelige og innehar enkle melodilinjer. Det er ukomplisert musikk som treffer rett i øret, og ganske mange, rett i hjertet. Samtidig har flere av låtene ganske platte og enkle tekster.

I den nevnte låten Haraball, heter det blant annet «Det er fredag 21, og trygda er på vei,

har på den nye skjorta, som nav har sponsa meg 5 og 20 liter, hjemmelagd på fat jeg ekke den som lever, på pulver og salat». Stor sangpoesi er det ikke, men det er lett å cathce og fungerer utmerket som allsang.

Er det derimot noe som Plumbo-gutta, med vokalist Lars Erik Blokkhus i spissen, virkelig er gode til, er det å laise opp stemninga. Det gjorde de til gangs under fredagens siste konsert.

Publikum responderte stadig bedre og bedre på den joviale og løsslupne musikken. Etter hvert ble det nok minst like god stemning som arrangørene hadde håpet på. Publikumshavet nærmest kokte over på slutten, selv om visse mengder alkohol sannsynligvis også påvirket stemningen.

Plumbo har opparbeidet seg en stor musikkatalog gjennom årenes løp, men det er fortsatt Møkkamann låten de fleste forventer å høre i løpet av en konsert. Det tok ikke mange minutter før man kunne høre de første ropene etter megahiten. Når den først kom, var det via en litt rotete, men kreativ intro. Da gikk stemningen i taket.

Plumbo har gjennom årenes løp blitt et mer modent og voksent band. Vokalist, gitarist og frontmann Lars Erik Blokkhus, er en effektiv showman som kan å tekkes publikum. Bandet er lekne og tar seg selv lite høytidelig, noe som har bidratt til at de har blitt såpass folkelige som de er. De er gode musikere også. Likevel er det fortsatt et lite stykke opp til eliten i norsk rock.