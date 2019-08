Marion var god, men aller best på norsk

Nyheter

Ravn, like sprudlende og energisk som alltid, entret scenen i skinnbukser så blanke at man nesten kunne se hvem som kjøpte øl på motsatt side av konsertplassen.

35-åringen har vesterålske aner så det holder, noe hun også adresserte fra scenen: «Jeg kan takke for Sortland for at jeg er til», sa hun, og viste til at foreldrene hennes fra henholdsvis Bø og Lødingen, møttes nettopp på Sortland i sin tid.

Etter hvert beveget artisten seg over i Magnus Grønneberg og CC Cowboys musikalske landskap. En var og fin fremføring av Grønnebergs egen versjon av hennes «Here I Am» fra tv-programmet «Hver gang vi møtes», var et av konsertens høydepunkter. Likeså en troverdig og nedpå versjon av «Syndere i Sommersol.» Da hun noe senere dro frem «Don`t say you love me», fra M2M perioden, ble det for alvor liv i publikum.

I oktober slipper Ravn et nytt album, «Mellom disse 4 vegger», som er hennes første med kun norske tekster. Hun fremførte flere av dem, inkludert den rolige og melankolsk klingende «Tyv». Enda bedre er låten «Fritt Fall», der hennes sterke og skinnende vokal kommer tydelig frem og fikk liv i den dramatiske teksten. Kanskje kveldens beste låt. God var også fremføringen av «Minute», fra albumet «Songs from a black bird» fra 2013.

Konserten var på ingen måte fullkommen. Starten var litt uforløst og preget av noe dårlig lyd, som gradvis ble bedre. Sammensetningen av låtene var variert, men jeg kunne godt tenkt meg flere «hits» til med tanke på at musikkatalogen hennes strekker seg over en periode på 22 år.

Likevel er det ikke tvil om at Ravn leverte en god og sjarmerende konsert. Selv om publikum hadde begynt å ramle inn gjennom portene midtveis i konserten, var det som ble levert fra scenen såpass solid at det også hadde publikum på gli noen timer senere.

Marion Ravn anno 2019 fremstår som en moden, trygg, men ikke minst folkelig artist. I en av strofene fra «Fritt Fall», heter det: «Åh, jeg er i fritt fall mot deg. Jeg hiver meg ut og jeg kjenner at jeg lever». Det er nettopp det Marion Ravn gjør som artist i mye større grad enn tidligere.