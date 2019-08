Fylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen

Nyheter

Slotsvik sa tidligere denne uka til Bygg.no at hun mener Nord-Norgebanen vil bli dyrere enn 130 milliarder kroner, og til Nordlys sa hun at banen vil være samfunnsøkonomisk ulønnsom.

– Det er ekstremt lav nytte for pengene i det som kommer fram, sa Slotsvik.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), har latt seg provosere av jernbanedirektørens uttalelser. Han sier til NRK at han mener det er utidig at hun flagger sine synspunkter på et så tidlig tidspunkt i prosessen.

– På et tidspunkt hvor vi kun har noen overordnede analyser går jernbanedirektøren ut og mener at man bare skal skyte ned hele prosjektet, sier Norvoll til NRK.

I statsminister Erna Solbergs bompengeskisse ber hun Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en konseptvalgutredning for utvikling av transportløsninger i nord. Utredningen innebærer blant annet at det skal ses nærmere på behov og muligheter for bygging av en Nord-Norgebane.

(©NTB)