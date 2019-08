Kvinne i slutten av tenårene døde etter at bil kjørte i vannet i Svolvær

Nyheter

Kvinnen ble erklært død søndag kveld. Hun døde som følge av skadene etter hendelsen.

– Tilstanden til de to andre som var involvert i ulykken, er uendret. Tilstanden er kritisk for den ene, og for den andre er tilstanden alvorlig, men stabil, sier pressevakt Per-Christian Johansen ved sykehuset til NTB.

Alle tre ble hentet ut av bilen etter at den hadde havnet i sjøen. De tre var én kvinne i slutten av tenårene, en kvinne i slutten av 30-årene og en mann i midten av 30-årene.

Politiet fikk melding klokken 20.00 lørdag kveld om bilen som hadde havnet i vannet. Redningsskøyta og mannskaper fra brannvesenet kom til stedet omtrent klokken 20.15 og fikk dykkere i vannet.

Det ble lenge gitt livreddende førstehjelp på stedet, før de tre involverte ble fløyet til sykehus i et Sea King redningshelikopter og luftambulanse. De tre ankom UNN ved 22.30-tiden lørdag kveld. Alle tre var bosatt i Vågan kommune i Svolvær.

Bilen de tre satt i kjørte gjennom autovernet på fergekaia og videre ut i vannet, der den ble liggende på 25 meters dyp til den søndag ble heist opp.

Politiet har varslet kommunens kriseteam og iverksatt etterforskning av saken.