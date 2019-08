Markerer kampfly-byggestart

Nyheter

Det er Forsvaret og Forsvarsbygg som arrangerer den offisielle markeringen mandag 2. september, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal legge ned grunnsteinen til et tilstedevaktsbygg for de nye kampflyene. Dette ifølge en pressemelding fra Forsvarsbygg.

Evenes flystasjon skal bli fremskutt base for de nye flyene. Minimum tre skal være stasjonert her fra 2022, når Evenes overtar QRA-beredskapen fra Bodø. Første gang F-35 besøkte Evenes, da også med forsvarsministeren til stede, var i oktober i fjor. Da satte han også spaden i jorda for ny befalsforlegning. Norge skal få 52 nye kampfly de neste årene.

Statsminister Erna Solberg besøkte nylig Evenes for å legge ned grunnsteinen til nye Evenes skole, som skal stå klar til skolestart neste år.