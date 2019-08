Senterpartiet kan sikre makten i halve Nord-Norge

Nyheter

– Det er høy eller svært høy sannsynlighet for at Senterpartiet kaprer ordførervervet i 38 av 80 nordnorske kommuner, sier stipendiat i statsvitenskap Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) til VG.

I dag har Sp «bare» elleve ordførere i Nordland, Troms og Finnmark.

Beregningene han har gjort for VG tar utgangspunkt i de seneste målingene for Nord-Norge, og de siste valgene i kommunene.

– Store endringer i nord

Også valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo venter mange seire for Senterpartiet, dersom oppslutningen holder seg.

– Det ligger an til å skje store endringer i Nord-Norge.

Berg understreker at det er feilmarginer i slike beregninger og at mange lokale forhold og maktkamper kan påvirke ordførervalgene lokalt.

Beregningene er basert på overordnede tall, og tar ikke hensyn til lokale forhold som i Andøy kommune, der Sp fikk 57 prosent oppslutning på Vesterålen Onlines siste måling. Partiet har mobilisert stort mot flyttingen av Andøya flystasjon til Evenes.

– Enorm tillitserklæring

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har de siste dagene vært på reise i Finnmark. Han er i Karasjok når VG viser ham de lovende tallene, etter et folkemøte med opphetede diskusjoner om reindrift og vindmøller. Møtet ble åpnet av lokallagsleder Lars Persen Gaup med en fremføring av bestefarens joik.

Kommunen der rundt 80 prosent av innbyggerne er samisktalende, står på listen over steder der det er «svært høy sannsynlighet» for at Sp kan få ordføreren.

Ifølge ordførerkandidat Toril Eriksen Balto fikk Sp flere nye medlemmer på folkemøtet, som tidligere har stemt på Arbeiderpartiet.

– Den var enormt lang, sier en nesten målløs Vedum når VG viser ham lista over kommuner partiet hans kan ha gode muligheter til å kapre.

– Jeg blir glad, og jeg føler også på en forpliktelse og et stort ansvar. Jeg vet at jeg som partileder må følge opp de som blir ordførere, og vi har en målsetting om tett kontakt mellom nasjonale og lokale nivåer i partiet. Hvis vi skulle få så mange ordførere er det en enorm tillitserklæring. Det vil være en stor endring, sier Vedum.

Lei Ap-dominans

Dagen før Karasjok-besøket, var han i Måsøy og møtte partiets eneste ordfører i Finnmark – Reidun Mortensen.

Det er langt mellom Sp-ordførerne i Troms og Finnmark i dag. Hennes nærmeste ordførerkollega sitter i Kåfjord i Troms, over 200 kilometer unna i luftlinje. I Finnmark er det Ap som har dominert.

– Jeg har følt litt på det, for jeg sitter i en del råd, blant annet Vest-Finnmark regionråd, der alt er veldig dominert av Ap, sier hun.

Nå håper hun det endrer seg. Folkemøtet med Vedum i Måsøy, med rundt 1400 innbyggere, trakk omtrent 60 tilhørere. Syv stykker meldte seg inn i partiet. Det er Mortensen storfornøyd med.

Utvikler fiskeripolitikk

Fiskeri er viktig i administrasjonssenteret Havøysund. Under folkemøtet der måtte Vedum svare på hva Senterpartiet vil gjøre for fiskere med sjarker. Det er også viktig i kystkommunen Nordkapp.

– Senterpartiet har ikke vært så stort i kystkommuner her, og har ikke hatt så mye fokus på fiskeripolitikk. Men nå blir det mer. Vi vil bygge opp et fiskeripolitisk nettverk, sier Tor Harald Mikkola, som er Sps ordførerkandidat i Nordkapp.

Mikkola har kjørt den tre timer lange turen bort for å delta på folkemøtet i Måsøy. Han mener Arbeiderpartiet har falt av lasset i nord:

– De må nok ta noen skritt tilbake og tenke seg om. Vi frykter ikke Ap lenger.

Dobbelt så mange lokallag

Spesielt i Finnmark har det skjedd store endringer for Senterpartiet siden forrige valg. I 2015 hadde de ni lokallag, og stilte liste i ni kommuner.

Nå har de 18 lokallag, og stiller liste alle stedene.

Nordkapp er Sps største lokallag Troms og Finnmark, med godt over 100 medlemmer. Spørsmålet om hvorvidt den populære turistattraksjonen Nordkapp-platået skal forbli privateid eller eies av det offentlige har mobilisert stort for Sp og SV. Ap gikk inn for fortsatt privat eierskap.

Røde og blå friere

Beregningene VG presenterer anslår det som svært sannsynlig at Senterpartiet får ordførerjobben i Sør-Varanger kommune, der Kirkenes er kommunesenter. Men også her spiller lokale forhold inn:

Arbeiderpartiet er fortsatt stort, og Høyre har avvist samarbeid med Sp. Partiet er på kollisjonskurs med både Ap og Høyre når det kommer til gruvedrift i kommunen. Dermed kan de likevel bli sittende på sidelinjen etter valget.

I mange av kommunene der Sp nå ligger godt an, spesielt i Troms og Finnmark, har Ap vært dominerende. Sp kan dermed måtte samarbeide med andre partier, som Høyre, hvis de vil vippe dem av makten.

– Er det litt vanskelig med tanke på at dere har mobilisert stort på motstand mot fylkessammenslåing og Høyres politikk, Vedum?

– Lokalt er det lokale saker som er det avgjørende. Så det må man vurdere i hver enkelt kommune.

Alle Sps ordførere i Nordland har varaordfører fra Ap eller lokale lister. Men i Troms og Finnmark samarbeider Sp med Høyre flest steder.

– Hvis Sp ender opp med å samarbeide med Høyre enda flere steder, vil det føre til et linjeskifte?

– For den nasjonale politikken, nei, det gjør det ikke. Vi er jo den klareste opposisjonen til dagens regjering og den sentraliseringspolitikken de har ført, sier Vedum.

– Endrer Aps rolle i politikken

For Berg ved Institutt for samfunnsforskning er det særlig ett forhold som gjør at han tror på en solid vekst i antall ordførere for Senterpartiet:

– Allerede ved stortingsvalget i 2017 så vi en sammenheng mellom oppslutningen til Ap og Sp. Der Ap i utgangspunktet hadde stor oppslutning gikk også Sp mest fram i valget, ofte på bekostning av Ap.

Nå vokser Sp på meningsmålingene mens Ap går kraftig tilbake.

– Det som skjer nå er veldig dramatisk for Ap og det endrer partiets status i norsk politikk. Ap blir mer et vanlig parti, ikke et selvsagt styringsparti, sier Berg.

– Hva skyldes Senterpartiets fremgang?

– Senterpartiet har vært mye tydeligere enn Ap i sin motstand mot regjeringens reformer, blant annet av kommunestrukturen og politiet. Arbeiderpartiet har også sittet med makten i lang tid flere steder i Nord-Norge, sier Berg.

Sp-rakett

Senterpartiet har steget kraftig på de nasjonale målingene det siste året, fra ti prosent oppslutning i september 2018.

Et snitt av elleve målinger fra 21. juli til 25. august gir Senterpartiet 14,8 prosent oppslutning. De er nå tredje største parti etter Ap og H og nesten dobbelt så store som nestemann på lista, Frp, med 7,9 prosent i snitt.

– Senterpartiet står sterkt i de små kommunene. Så selv om oppslutningen totalt i landet har vært relativt lav, kan de sikre seg ordførervervet i mange små kommuner, sier statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie til VG.

Sp kan også havne på vippen i nesten alle fylkesting landet rundt. Vedum har ikke villet gi noen føringer på hvem Sp skal samarbeide med lokalt eller på fylkesnivå.

Ap: – Vil samarbeide

Arbeiderparti-nestleder Bjørnar Skjæran er selv fra Lurøy i Nordland, der han var ordfører fra 2011 til 2015. I dag holdes kommunens viktigste verv av Senterpartiet. Ifølge beregningen gjort på UiT er det svært sannsynlig at det fortsetter slik.

– Meningsmålingene viser ikke Ap der vi ønsker å være. Vi driver nå intensiv valgkamp med dyktige ordførerkandidater fram mot valget, og er optimistiske, sier Skjæran.

– Om Sp går mye fram fra forrige valg, vil de få flere ordførere enn de har i dag. Vår ambisjon er likevel å være ordførerpartiet også etter valget, sier Skjæran, som gjerne vil samarbeide med Sp lokalt.

– Det er en dårlig oppskrift å slippe høyresiden til. Vi har vært veldig tydelige fra partiledelsen på at vi ønsker så mange rødgrønne samarbeid som mulig, sier Skjæran.